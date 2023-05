Eurovision 2023, le primissime reazioni a caldo all’esibizione di Marco Mengoni

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo dieci anni dalla sua ultima esibizione su quel palco, Marco Mengoni è tornato all’Eurovision 2023 e ha incantato il pubblico della Liverpool Arena sulle note della sua Due Vite, una canzone introspettiva attraverso la quale l’artista di Ronciglione ha voluto raccontare un momento strano che ha dovuto attraversare in passato e che ora è riuscito a superare e ad esorcizzare proprio attraverso queste note.

Voce graffiante, carisma da vendere e una performance da brividi hanno permesso a Mengoni di conquistare tutto il pubblico europeo che ancora prima di vedere l’esibizione ha eletto il suo brano come uno dei più ascoltati delle ultime settimane, conducendolo da subito sulla top five di tutte le classifiche musicali più prestigiose.

L’esibizione di questa sera ha quindi confermato le aspettative e in prima serata su Rai 1 abbiamo assistito ad un canto corale da parte di tutto il pubblico presente in Arena che conosceva alla perfezione le parole e le intonava insieme ad un Mengoni visibilmente emozionato.

Insomma, una performance unica che siamo certi rimarrà nella storia dell’Eurovision 2023 insieme al gesto compiuto da Marco Mengoni in occasione del catwalk iniziale nel quale l’artista italiano è stato l’unico a sfilare sventolando non solo la bandiera del nostro Paese ma anche la Pride Progress Flag, in segno di inclusione e vicinanza nei confronti della comunità LGBTQI+.

Inoltre, pochi minuti prima dell’inizio della finale dell’Eurovision 2023, alla Liverpool Arena si è tenuta la cerimonia di consegna del premio collaterale Marcel Bezençon Award per la migliore composizione, intitolato al fondatore della manifestazione, che ha visto trionfare proprio il nostro Marco Mengoni.

Eurovision 2023: l’esibizione di Marco Mengoni conquista i social

Come dicevamo pocanzi, la scelta di Marco Mengoni di sfilare alla parata con le due bandiere gli ha permesso di collezionare un corposo numero di tweet e post a suo favore non solo dai fan di tutta Europa ma anche da alcune personalità di spicco provenienti dal mondo della politica, dello spettacolo e della cultura più in generale.

Tra questi spicca il commento di Alessandro Zan pubblicato sui suoi profili social nel quale si è complimentato con l’artista per questa sua scelta: “Grazie @marcomengoniofficial. Un manifesto per il futuro: il tricolore e la bandiera lgbtqia+ insieme, la Repubblica che tutela e riconosce i diritti di tutti i suoi cittadini. Oggi così non è. Forza, Marco“.

Insomma, ancora una volta Marco Mengoni è riuscito a distinguersi e a lasciare un segno all’Eurovision 2023. Speriamo dunque che riesca ad aggiudicarsi la vittoria della nota manifestazione canora, portando in alto la bandiera italiana in tutta Europa.

Ma quali sono state le reazioni sui social? Scopriamolo insieme…

