Chi è Loreen, icona svedese che si prepara a vincere il suo 2° storico Eurovision con Tattoo – VIDEO

A pochi giorni dalle prime due semifinali, l’Eurovision 2023 di Liverpool ha una sola grande, enorme favorita. La Svezia, ad un passo dal raggiungere l’Irlanda a quota 7 trionfi tra i Paesi con più vittorie nella manifestazione. Tutto merito di Loreen, già vincitrice nel 2012 a Baku, in Azerbaigian, con il tormentone Euphoria, in grado di strappare dischi d’oro e di platino in 11 paesi, raggiungendo la vetta delle classifiche di Paesi come Austria, Belgio, Germania, Russia e Svizzera.

Tattoo, brano che Loreen canterà a Liverpool, ha vinto il Melodifestivalen, manifestazione che ogni anno decreta il rappresentante svedese all’Eurovision, tramutandola nella prima artista del terzo millennio a vincere Melodifestivalen due volte.

Ma Loreen punta ora ad un altro record storico. Dovesse vincere l’Eurovision 2023 eguaglierebbe il primato di Johnny Logan, unico cantante dal 1956 ad oggi ad aver conquistato due volte la manifestazione. Con What’s another year nel 1980 e Hold Me Now nel 1987, in rappresentanza dell’Irlanda.

Figlia di immigrati marocchini di origine berbera, Lorine Zineb Nora Talhaoui è nata nella capitale svedese ed è cresciuta nel quartiere Gryta di Västerås. Nel 2004 partecipa al talent show svedese Idol, arrivando 4a. Nel 2011 prende parte per la prima volta a Melodifestivalen, presentando l’inedito My Heart Is Refusing Me, senza però qualificarsi per la finale.

Nel 2017 si presenta per la terza volta a Melodifestivalen con il brano Statements, ma non riesce qualificarsi per la finale. Nello stesso anno pubblica l’EP Nude, seguito dal suo secondo album in studio Ride. Durante la promozione, nel corso di un’intervista a Renée Nyberg, Loreen fa coming out come donna bisessuale. “Molte persone sono così concentrate sul sesso, sulla sessualità. L’amore è molto altro. Io dico sempre che l’amore è dove lo trovi”. Quando le è stato chiesto se questo volesse dire che è bisessuale, la cantante ha confermato. Nel marzo del 2021 ha rivelato di avere un ragazzo.

Nel luglio 2012, Loreen si è esibita allo Slavianski Bazaar in Bielorussia, co la presenza del presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Durante la sua visita nel Paese, ha incontrato la moglie del prigioniero politico Ales Bialiatski, rappresentanti di Viasna e giornalisti indipendenti, e in un incontro di due ore ha espresso il suo sostegno ai prigionieri politici e ha firmato la petizione per vietare la pena di morte nel Paese.

Nell’agosto 2013 è stata ambasciatrice del Comitato svedese per l’Afghanistan e ha visitato Kabul e il villaggio di Yaskin Bala nella valle di Warsaj insieme a Carl Bildt, ministro degli Affari esteri svedese. Per il suo attivismo Loreen è stata premiata con il World’s Children’s Prize a New York. Il 30 ottobre 2014 ha vinto per la seconda volta il World’s Children’s Prize’s Crystal Globe e ha incontrato la vincitrice del Premio Nobel per la pace Malala Yousafzai e la regina consorte Silvia di Svezia al castello di Gripsholm a Mariefred, in Svezia. Sostiene inoltre anche il WCP, il più grande programma educativo mondiale per i bambini sui diritti dell’infanzia.

Nel marzo del 2022, Loreen si è esibita allo Sverige samlas och hjälper, gala di raccolta fondi vivo a sostegno dell’Ucraina dopo l’invasione russa.

