Ted Lasso 3, un calciatore gay nella nuova stagione

0:00 Ascolta l'articolo

Un’ultima puntata di Ted Lasso con clamoroso colpo di scena, quella in streaming a partire da oggi su Apple Tv+. L’acclamata serie comedy ambientata nel mondo del calcio inglese si è infatti regalata un coming out. Di un suo calciatore.

!Attenzione SPOILER!

!Attenzione SPOILER!

!Attenzione SPOILER!

!Attenzione SPOILER!

Nel terzo episodio della terza stagione, “4-5-1”, vediamo Colin Hughes (interpretato da Billy Harris), calciatore del Richmond AFC, svegliarsi nudo a letto, prima di vestirsi, scendre al piano di stotto e trovare un ragazzo che gli sta preparando il caffè. Per poi baciarlo teneramente. Una volta uscito di casa Colin sale in macchina e ripete a se stesso: “Sono un uomo forte e capace“.

La serie creata da Bill Lawrence e Jason Sudeikis affronta così il tabù dell’omosessualità nel calcio, che ha recentemente visto Jakub Jankto fare coming out.

Nel resto della puntata il tipico cameratismo da spogliatoio si fa strada, mettendo pressione a Colin che sul finale di puntata torna ad incrociare il ragazzo del caffè mattutino, presentato agli altri compagni di squadra come un ‘amico’ nel corso di una cena di gruppo. Poi in strada, a serata conclusa, i due si baciano, appartati in un angolo buio, se non fosse che Trent Crimm, celebre ex giornalista ora scrittore al lavoro proprio sul Richmond, li veda, facendo immaginare chissà quali conseguenze future…

Una scelta precisa e quanto mai attuale, quella di introdurre un calciatore gay in una serie ambientata in Premier League, dopo aver assistito negli ultimi 2 anni ai coming out dell’australiano Josh Cavallo, dell’inglese Jake Daniels e dello scozzese Zander Murray, fino alla dichiarazione del nazionale ceco Jakub Jankto, ex giocatore di Sampdoria e Udinese.

Dopo il suo debutto su Apple TV+ nel 2020, “Ted Lasso” si è rapidamente guadagnata lodi e consensi: la prima stagione è diventata la serie comedy esordiente più nominata agli Emmy nella storia, ottenendo i massimi premi. Oltre ai riconoscimenti agli Emmy, “Ted Lasso” è stata premiata con un Peabody Award; un SAG Award a Sudeikis per la migliore performance maschile in una serie comedy; tre Critics Choice Awards, tra cui quello per la Miglior Serie Comica, il premio Miglior Attore in una Serie Comica per Sudeikis e quello per la Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Comica alla gigantesca Hannah Waddingham, aggiudicandosi i massimi riconoscimenti in ognuna delle categorie in cui la serie è stata nominata; inoltre, la Writers Guild of America ha incoronato “Ted Lasso” con i premi per la Miglior Commedia e la Miglior Nuova Serie.

In questa terza e ultima stagione di “Ted Lasso”, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

© Riproduzione Riservata