Luke Prokop primo giocatore di hockey NHL in attività a fare coming out

19enne giocatore di hockey per i Nashville Predators della National Hockey League (NHL), Luke Prokop ha fatto coming out sui social. Nel farlo, Luke è diventato il primo storico giocatore NHL ancora in attività a dichiararsi omosessuale.

“L’ultimo anno e mezzo è stato pazzesco, mi ha dato anche la possibilità di trovare il mio vero io“, ha scritto Prokop in un lungo post Instagram. “Non ho più paura di nascondere chi sono. Oggi sono orgoglioso di dire pubblicamente a tutti che sono gay”. “È stato un bel viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della mia decisione di fare coming out. Fin da giovane, ho sognato di essere un giocatore della NHL e credo che vivere la mia vita autentica mi permetterà di portare tutto me stesso sul ghiaccio e migliorare le mie possibilità di realizzare i miei sogni“.

Luke ha poi ringraziato la sua famiglia, l’agente e gli amici che gli hanno mostrato “amore e supporto in ogni fase del percorso“.

Potrei essere nuovo nella comunità, ma sono ansioso di conoscere le persone forti e resilienti che sono venute prima di me e hanno spianato la strada in modo da potermi sentire più a mio agio oggi. Questo è solo l’inizio del mio viaggio e sono entusiasta di vedere dove mi porterà, sia nell’hockey che nella vita.

Poco dopo l’annuncio di Luke, anche i Nashville Predators hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno del giovane.

La società dei Nashville Predators è orgogliosa di Luke per il coraggio che sta mostrando nel dichiararsi, e lo sosterremo inequivocabilmente nei giorni, nelle settimane e negli anni a venire, mentre continuerà a crescere.

In un’intervista con ESPN, Luke ha aggiunto. “Una notte ero a letto, avevo appena cancellato un’app di appuntamenti per la quarta o quinta volta ed ero estremamente frustrato perché non potevo essere il mio vero io. In quel momento ho detto basta. Sto accettando chi sono. Voglio vivere come voglio e voglio accettarmi come un uomo gay. Finalmente sarò in grado di respirare, di mostrare il vero me“.

Il mese scorso il 28enne Carl Nassib è diventato il primo giocatore NFL di sempre a dichiararsi omosessuale.