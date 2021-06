Carl Nassib fa coming out, primo giocatore NFL di sempre: “Sono gay” – il video

3 minuti di lettura

Carl Nassib ha fatto coming out. È il primo giocatore di football americano della National Football League (Nfl) a uscire pubblicamente come gay. Membro della Las Vegas Raiders, il 28enne lo ha rivelato tramite un post su Instagram, nel quale ha pubblicato un video e una serie di schermate in cui racconta questo momento.

Ammette, spiega, di “averlo voluto dichiarare già da tempo“, e che “ora, mi sento a mio agio a farlo. […] Mi auguro che un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari. Fino ad allora, però, farò la mia parte“.

Un lungo ed emozionante messaggio, dove spiega la sua decisione e il supporto che ha ricevuto.

Ciao a tutti, buon Pride Month! In questo momento, vivo in un momento di gratitudine. Purtroppo, questo momento mi ha angosciato negli ultimi 15 anni. Solo ultimamente, specialmente grazie alla mia famiglia e ai miei amici, mi è stato possibile dire pubblicamente e con orgoglio che sono gay. Sono anche riconoscente alla NFL, ai miei coach e ai miei compagni di squadra per il supporto. Non sarei riuscito a farlo senza di loro. Da quando l’ho detto, sono stato accolto con il massimo rispetto e accettazione.

Io amo veramente la mia vita, e non capivo perché sono stato benedetto così tanto. Sono riconoscente di aver ricevuto tutto questo sostegno, quando molti di quelli che sono venuti prima di me – e molti anche adesso – non lo hanno ricevuto. Sto sulle spalle dei giganti, persone incredibili che mi hanno aperto la strada per avere questa opportunità. Non conosco tutta la storia che c’è dietro la nostra coraggiosa comunità Lgbtq, ma non vedo l’ora di impararla e di aiutare a continuare a combattere per l’uguaglianza e per l’inclusione.

Come ho detto nel video, sto collaborando con The Trevor Project. Sono rimasto immediatamente affascinato quando ho letto del loro impegno nell’impedire i suicidi tra persone della comunità LGBT. I giovani della comunità hanno una probabilità 5 volte superiore nel considerare il suicidio. Per una persona come me, che è stata così amata e fortunata, mi mette tristezza pensare che i giovani LGBT sono a un rischio così alto di suicidio.

Sento una forte responsabilità nel fare qualsiasi cosa per aiutare. Gli studi hanno dimostrato che basta l’accettazione di una sola persone per ridurre il rischio di suicidio del 40%. Puoi essere un amico, un genitore, un coach o un professore – puoi essere chiunque di queste persone.

Infine, spero che tutti capiscano che io sono solo un uomo. Sto vivendo il mio sogno. Ho a disposizione solo un’opportunità per raggiungere la grandezza nel mio lavoro, e lo devo alla mia squadra, ai miei coaches, e a tutti i fan dei Riders per arrivare pronto alla prossima stagione. Chiedo ai media di darmi spazio mentre scopro questa nuova parte della mia vita, vi prego di accettare se rifiuto interviste o non rispondo alle vostre domande. Grazie per il supporto.

Felice Pride Month e “Go Raiders”.