Lunedì 3 agosto evento a sostegno del DDL Zan davanti Montecitorio: “Non un passo indietro”

Domani, lunedì 3 agosto, il disegno di legge contro l’omolesbobitransfobia approderà in aula alla Camera dei Deputati. Anche per questo motivo il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ha lanciato un evento dalle 11 alle ore 13:00, proprio davanti Montecitorio, a sostegno del DDL Zan.

“Nelle scorse settimane abbiamo visto come il tema dell’omolesbobitransfobia sia in grado di risvegliare gli animi peggiori fuori e dentro le aule parlamentari”, sottolineano gli organizzatori. “Quando si parla di violenza e di discriminazione omolesbobitransfobica si parla delle vite di milioni di persone. Si parla delle nostre vite, delle nostre sofferenze e del nostro orgoglio. Per questo vogliamo “salutare” l’inizio dell’iter alla Camera dei Deputati ricordando alla nostra classe politica che sui nostri diritti e sulle nostre vite non siamo disposti a fare nessun compromesso. Portate le vostre esperienze, i vostri corpi, la vostra rabbia e la vostra voce, sarà una lotta lunga e difficile e dovremo combatterla insieme. Contro l’omolesbobitransfobia, non un passo indietro!”.

Nelle ultime settimane il dibattito sul DDL Zan si è fatto sempre più menzognero a causa di quell’opposizione che gratuitamente grida alla deriva liberticida, se non fosse che all’interno della legge non esista alcun reato di propaganda, con la libertà di opinione pienamente garantita dalla Costituzione. “Opinioni” che non devono e non possono più tramutarsi in pura e semplice istigazione all’odio e alla violenza. Chiunque dica il contrario vuole semplicemente continuare a insultarci, diffamarci, discriminarci.