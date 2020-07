Salvini e Meloni in piazza contro il DDL Zan, la deputata senza vergogna: “In Italia i gay non sono discriminati”

Al fianco dell’ex ministro anche il leader leghista Matteo Salvini, che ha molto banalmente snocciolato slogan che nulla hanno a che vedere con il DDL Zan. “Rispetto per la Vita, per la Libertà e per l’Amore di tutti, ma giù le mani dai bambini, dalle mamme e dai papà”. Parole a caso. Intercettato dai giornalisti, l’ex ministro dell’interno ha parlato di una “legge orwelliana, che fa il processo alle intenzioni”.

“Una piazza meravigliosa, rispettosa e libera”, ha proseguito il senatore leghista Simone Pillon. “Il rispetto per tutte le persone è il punto di partenza, questo non si discute e siamo tutti d’accordo. Ma c’è un principio di libertà, se per Zan, Scalfarotto e gli altri è considerato discriminatorio dire che i bambini hanno diritto alla mamma e al papà, eccomi, mi autodenuncio: sono convinto che i bambini debbano crescere con mamma e papà. Sono contro l’utero in affitto, contro l’adozione, il matrimonio gay e l’educazione gender nelle scuole”. Un vero e propro disco rotto, ripetuto fino all’ossesso, in modo da gettare fumo negli occhi e immondizia nelle orecchie degli elettori, bombardati da fake news a ritmo quotidiano. Perché chi è ‘contro’ l’utero in affitto, l’adozione, il matrimonio gay e l’educazione gender nelle scuole potrà continuare ad esserlo. E a dirlo. Ma Pillon finge di non sapere, e insiste.

Dire tutto questo se passerà la legge Zan sarà un reato punibile da un anno e sei mesi e fino a sei anni. Vogliamo essere liberi di pensare che i bambini nascono da mamma e papà e non possono essere comprati con l’utero in affitto. Continueremo a dire che i bambini sono maschi e le bambine sono femmine. Vogliamo essere liberi di rifiutare l’indottrinamento gender nelle scuole. Vogliamo che la Chiesa sia libera di predicare i suoi princìpi: rispettiamo tutti e non discriminiamo nessuno, il nostro è solo buon senso.

Il realtà la loro è solo un’enorme, gigantesca, indigeribile menzogna, condita dai 1000 emendamenti oggi presentati in Commissione Giustizia per fare ostruzionismo al DDL, come denunciato prima da Alessandro Zan e ora da Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Partito democratico.