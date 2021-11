Di Battista: “DDL Zan non è una priorità”. Maiorino, “I diritti civili non sono secondari a nessuno”

2 minuti di lettura

Botta e risposta tra ex colleghi del Movimento 5 Stelle, con l’ormai naufragato DDL Zan sullo sfondo. Alessandro Di Battista, ex deputato che ha abbandonato il M5S a inizio 2021, dopo l’appoggio dei grillini al neonato governo Draghi, si appresta ad inaugurare un nuovo soggetto politico, con un’intervista rilasciata al The Post Internazionale in cui ha preso le distanze dalla legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo la scorsa settimana affondata da 154 senatori a scrutinio segreto.

“Per me oggi sono prioritari i diritti economici e sociali“, ha detto Di Battista, prima di precisare: “Ma avrei votato sì. I cori da stadio sono stato vergognosi. Dopodiché vorrei far notare che quelle stesse fazioni sono le stesse che 12 ore dopo applaudivano, insieme, per l’approvazione bipartisan della legge finanziaria con annesso il ritorno alla Fornero. Oggi lo Stato è completamente assente, perché il governo è a immagine e somiglianza di Confindustria“.

Parole che hanno suscitato l’immediata reazione di Alessandra Maiorino, senatrice 5 Stelle da due anni in prima linea nel difendere il DDL Zan. “Spiace leggere certe dichiarazioni da parte di chi a parole si è sempre schierato, con modi condivisibili o meno, dalla parte dei più fragili e dimenticati del Paese e del pianeta“, ha scritto Maiorino sui social. “Invito Di Battista a venire a conoscere la comunità LGBTI, ad ascoltare le loro esperienze, il dolore del rigetto da parte della famiglia di ragazze e ragazzi giovanissimi, la mortificazione di essere aggrediti in strada, la frustrazione di essere considerati per legge cittadini e cittadine di serie B. Sono sicura che smetterebbe di dividere le questioni in “prioritarie” e “non prioritarie”. I diritti civili, caro Alessandro, non sono secondari rispetto ai diritti sociali ed economici. Si possono combattere diverse battaglie contemporaneamente, ciascuno secondo la propria inclinazione, competenze e ruolo. Ma stilare classifiche sulla carne viva delle persone no, non fa onore a nessuno“.

Parole alle quali Di Battista non ha ancora replicato.