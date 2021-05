Mahmood su Vanity Fair: “L’omofobia esiste, è sotto gli occhi di tutti, il DDL Zan è il minimo che ci devono”

3 minuti di lettura

Dopo il Festival e l’Eurovision è rimasta a bocca aperta con me, noi che non avevamo avuto niente, non ci aspettavamo niente, e di colpo ci ritrovavamo con tutto. Non si è mai stancata di farmi sorprese. Come una volta che tornavo da Madrid e mi ha detto: “Sono stanca per cenare insieme”, e io allora le ho creduto, e invece ho aperto la porta ed era lì, che mi aveva pulito tutta casa, e aveva cucinato. È la prima ad ascoltare le mie creazioni, in lei ripongo ogni fiducia. “Ale, questa è molto bella però un po’ difficile. Non te la capiscono tutti

A pochi giorni dall’arrivo del 2° singolo estratto dal nuovo disco, Klan, in uscita il 14 maggio,troneggia sulla copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair , in edicola da mercoledì 12 maggio., nuovo album, arriverà il prossimo 11 giugno, a due anni pieni dal boom di Gioventù bruciata. Eppure fino a quell’exploit sanremese con Soldi, Alessandro ha fatto di tutto, cullando sempre e comunque il sogno della musica. Lo steward alle fiere, l’animatore nei villaggi estivi, in cui si attaccava alle 8 con l’acquagym e si finiva alle 2 di notte smontando le scenografie del palco. Poi è successo l’inimmaginabile, con al suo fianco sempre l’amata mamma. “”.

Nelle ultime settimane Mahmood ha pubblicamente sostenuto il DDL Zan , ed è ora tornato a farlo, chiedendone una rapida approvazione: “Credo sia il minimo che ci debbano, che debbano a tutti. Ma non vi si gela il sangue a pensare a una figlia cacciata di casa perché ama una ragazza? O all’idea di potere essere aggrediti per un bacio? Quante volte ci hanno fatto battute che non desideravamo sulla nostra pelle, quante volte non ci siamo sentiti sicuri nell’andare a scuola? Ci rendiamo conto? Nell’andare a scuola“.

Neanche lo sospesero. I suoi amici, il ricatto del giorno dopo: “E tu vedi di non fare nomi

Ancora oggi ho paura di essere attaccato perché frainteso. Le canzoni sono il mio riparo. L’arte e la bellezza salvifiche perché tutto è connesso in quella luce, in quella forza, in quell’amore

Anche Alessandro, da adolescente, è stato vittima di bullismo scolastico. Un ricordo indelebile: “Alle medie. Un compagno mi viene sotto, mi butta a terra, mi rompe gli occhiali, mi spacca la squadra, un calcio alla cartelletta di educazione tecnica, ammaccata.“.“.

Rispondo che noi siamo giovani aperti che non hanno bisogno di essere incasellati. È un’esigenza degli altri, che trovano più comodo differenziarci, etichettarci, dividerci in reparti. Ma la vita non è un supermercato e la non normalità è solo la violenza, l’ignoranza, che vengono dalla paura, dal non conoscere, dal non sapere. Dal pensare che c’è complessità dove invece tutto è molto semplice. Io ho avuto la fortuna di avere una madre forte che ha saputo capire che non bisogna farle, le differenze, perché differenze non ce ne sono.

E a chi cerca ““, Mahmood così risponde.