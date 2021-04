Mahmood: “È di fondamentale importanza approvare il DDL Zan”

2 minuti di lettura

Dopo Elodie, Fedez e Levante, anche Mahmood ha deciso di sostenere pubblicamente la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, in attesa di calendarizzazione al Senato cinque mesi dopo la sua approvazione alla Camera.

Via Instagram il cantante ha pubblicato 3 storie ad hoc. La prima dedicata alla ‘spiegazione’ del DDL. Le altre due più dirette e personali, in cui Mahmood ha finalmente deciso di esporsi, spiegando perché ritenga essenziale l’approvazione della legge.

È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale debbano essere condannati. Mi è capitato più volte di assistere impotente a scene di questo tipo, soprattutto durante la mia adolescenza. A volte forse per paura o per debolezza, mi sono trovato inerme davantia situazioni che per me erano e sono una violenza. Violenza che uccide la libertà di ciascuno di essere sè stesso. Ora ho 28 anni e sento di avere, come tutti, la responsabilità di sostenere il disegno di legge.

Attori e cantanti che hanno una voce conosciuta, amatissima, seguitissima, invidiata. E allora perché non usarla, e non solo per recitare e/o cantare ma anche per sostenere leggi di pura e semplice civiltà. Se non ora, quando?