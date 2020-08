Mamma spiega al figlio il significato della bandiera rainbow, il bellissimo dialogo

Manolo Rosado, coordinatore della Rete dei Municipios Orgullosos de Andalucía, ha pubblicato sui social un’esperienza emotiva vissuta in prima persona a Siviglia, con protagonista la bandiera arcobaleno, una mamma e suo figlio. Il testo scritto da Rosado coinvolge proprio un bimbo di 5/6 anni, che in strada ha chiesto a sua madre di una quarantina d’anni cosa significasse la bandiera rainbow appesa ad una finestra. Manolo era in cucina a prepararsi un’insalata, ha ascoltato questa conversazione e ha sentito la necessità di riportarla integralmente.

– “Mamma, cos’è quella bandiera?”.

– “Solo un minuto”, ha risposto la donna, impegnata con l’alimentari in procinto di chiudere. Ma il bimbo ha insistito. E a quel punto la donna ha risposto.

– “Questa è la bandiera del Gay Pride. Cioè, ci sono papà che, invece di sposare una mamma, sposano un altro papà. O una madre che sposa un’altra madre”.

– “Ah, come i genitori della mia amica Marta, a scuola”.

– “Esatto, come i genitori della tua amica”.

– “E perché hanno una bandiera tutta loro se vivono in Spagna?”.

– “Perché ci sono ancora tante persone che non capiscono che ci sono due padri. E ogni anno, a giugno, mettono quella bandiera alla finestra, in modo che chi non ne capisce il significato lo chieda, proprio come hai fatto tu, in modo che venga loro spiegato”.