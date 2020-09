“Mi manchi, ti amo assaje“. A distanza di quattro giorni dalla tragica morte di Maria Paola Gaglione, speronata in scooter dal fratello che non accettava la relazione con il compagno trans Ciro Migliore, proprio il ragazzo ha deciso di pubblicare alcune conversazioni private fra lui e la fidanzata. Scambi di foto, video e messaggi vocali fra i due, che testimoniano il grande affetto di coppia, spezzato dalla violenza machista.

Ciro Migliore ha scelto di diffondere le chat di Instagram sul profilo TikTok che condivideva con la fidanzata Maria Paola, su cui proprio alcune ore prima dell’omicidio avevano caricato un video insieme. Un collage di momenti di vita di coppia in bianco e nero, accompagnati da Comme si fragile di Gigi D’Alessio e il rapper Geolier, seguito poi dal loro ultimo “boomerang”. Come didascalia del video, caricato nel giorno che sarebbe stato quello del terzo anniversario, un messaggio che non lascia spazio a commenti:

Non volevo tutto questo, dovevo stare io al posto tuo.

Maria Paola Gaglione, la chat con Ciro Migliore su Instagram: “Mi manchi, ti amo assaje”

E poi la conversazione privata, in cui si sente la voce di Maria Paola, spezzata dalle lacrime e dal dolore della lontananza da Ciro. “Solamente tu mi amavi amore mio“, le parole del fidanzato, che in un’intervista ha rivelato che il cognato avrebbe voluto mettere fine anche alla sua vita. “Abbiamo vissuto 23 giorni bellissimi, non posso mai dimenticarti amore mio”, ha continuato il ragazzo, ricordando le settimane vissute ad Acerra, lontani dalla famiglia della giovane di Maria Paola:

Nessuno mai prenderà il tuo posto amore mio, nessuna donna. Sarà difficile questa vita senza di te, lo sai? Perché eri la mia ancora di forza.

https://www.tiktok.com/@paola.ciro_/video/6872155080951450882?lang=it