Matteo Salvini sporca anche la Festa del Papà: “Non è la festa del genitore 2”

Domenica è la Festa del Papà, di tutti i papà d’Italia, senza distinzione di genere. Un’incontrovertibile realtà se non fosse per Matteo Salvini, che ha deciso di sporcarla esattamente come fece nel 2019 con la Festa della Mamma, quando da un palco disse “Auguri a tutte, ma non alle genitrici 1 e 2”.

Questa volta, ai giornalisti che l’hanno pressato a Trieste, dove il ministro delle infrastrutture era in visita, Salvini ha puntualizzato.

“Ognuno è libero di vivere la sua sessualità come vuole, dove vuole e quando vuole. A me basta che non si metta in discussione il fatto che la mamma si chiama mamma, che il papà si chiama papà e che il bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà”. “Domenica 19 marzo non è la festa del genitore 2, che poi non capisco perché il papà debba essere necessariamente il genitore 2. Domenica è la festa del papà“.

Peccato che la dicitura genitore 1 e 2 non sia mai esistita, essendo una pura invenzione salviniana alimentata da una stampa evidentemente cieca e sorda nel cavalcare una clamorosa fake news. Prima che l’ex ministro dell’interno intervenisse nel 2019 per modificare i documenti dei minori con la dicitura “madre” e “padre”, sui medesimi documenti si poteva leggere solo e soltanto “genitori”. Senza alcun numero accanto.

“Ognuno vive la sua sessualità, il suo amore con chi vuole e dove vuole“, ha proseguito il vicepremier, “passeggiando mano nella mano: eterosessuale, omosessuale, pansessuale, trisessuale, bisessuale… quello che si vuole, basta che non si metta in discussione il concetto di famiglia che è fondata sulla mamma e sul papà che mettono al mondo dei figli“.

Parole che arrivano al termine di una settimana in cui il governo Meloni ha stoppato le registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali fino ad oggi portate avanti dal sindaco Beppe Sala e detto di no ad un certificato UE di filiazione. Anche per questo domani, alle ore 15 in piazza della Scala a Milano, ci sarà una manifestazione a sostegno delle famiglie arcobaleno.

