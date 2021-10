Melting pot, la moda uomo 21/22: i nostri 20 look preferiti per questo inverno

6 minuti di lettura

La moda uomo per l’inverno 21/22 è all’insegna di un melting pot di stili. Si respira, infatti, aria di libertà nel vedere che le proposte dei designer non sono tutte perfettamente allineate a un’unica tendenza-guida; passiamo così, dai look luxury e comfy di Zegna e Fendi, ai boys languidi di Saint Laurent; all’uomo scodinzolante in mini collegiale di Cooke e alla partita di caccia in campagna in perfetto stile Royals con Tod’s.

Abbiamo fatto per voi una selezione dei 20 look più interessanti proposti per l’inverno 21/22. Prendete ispirazione.