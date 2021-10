Punkabbestia style: 10 look underground

4 minuti di lettura

Underground, ma firmato. Stracci sbrindellati, ma costosissimi e messi insieme con l’occhio stiloso che si finge casuale. Ché la contro-cultura è ormai un codice estetico mainstream, al servizio del profitto. E la moda ci insegna che non dobbiamo mai prenderci troppo sul serio, non solo in fatto di vestiti. Ma restando ad essi, ricordiamo che le tendenze durevoli sono poche, e spesso i trend lanciati sulle passerelle sono troppo patinati e scomodi per la vita frenetica di tutti i giorni; di recente, ci siamo invaghiti delle proposte di certi designer più coraggiosi, dall’aplomb un pò dimesso, dall’aspetto sdrucito, vissuto, consumato dall’urbanità che ci gira intorno. Proposte che ci fanno sembrare warriors metropolitani pronti alla rivolta. E’ tutta una finta, o forse no. Quel che conta, è il look.

Lontano dai codici linguistici dello street style e dei finti radical chic, alternativa piuttosto inflazionata ai look formali e borghesi da ufficio, il punkabbestia style del 2021-22 vuole stare comodo, infagottato e senza fronzoli; il nostro bad boy, un clochard contemporaneo super cool, ci tiene a raccontare la sua storia da povero ragazzo ricco e a farci sapere che lui il sistema moda non lo subisce, ma lo combatte. Sorrisi, risatine, serpeggianti ilarità, e però questo è il trend e noi ne prendiamo atto.

Abbiamo fatto per voi una selezione dei 10 look invernali più straccioni, assolutamente da copiare.