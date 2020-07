Lasciate in pace Monica Cirinnà

Sembrava che non aspettassero altro, tipo avvoltoi in attesa della preda da sbranare al primo eventuale momento di difficoltà. Nelle ultime 24 ore Monica Cirinnà, madre delle unioni civili all’italiana e paladina dei diritti LGBT, è finita al centro di una vera e propria gogna social e mediatica, a causa di un’inchiesta che ha coinvolto suo fratello. Esatto. Il fratello di Monica Cirinnà, finito in un’indagine legata alla camorra. L’accusa ai suoi danni è quella di riciclaggio. Il 54enne avrebbe reinvestito capitali illeciti, nonché proventi del camorrista Michele Senese.

“So pochissimo della sua vita travagliata, benché abbia sempre cercato di aiutarlo a mettere sulla giusta via la propria esistenza”, ha scritto sui social la senatrice del Pd. “Il fatto che avesse accolto in casa nostro padre novantenne mi aveva fatto sperare in un ravvedimento. Se così non fosse ne sarei addolorata e profondamente delusa. Mi auguro che la sua posizione venga chiarita al più presto. Per quanto mi riguarda considero la responsabilità penale personale, così come personale è il dolore che provo in questo momento. Chiedo pertanto che venga rispettato assieme all’intimità della mia famiglia”.

Un rispetto neanche a dirlo calpestato, indegnamente. Eppure l’articolo 27 della Costituzione parla chiaro. La responsabilità penale è personale. E non è tutto, considerando anche la presunzione di innocenza del fratello. A poche settimane dall’arrivo in aula del DDL Zan, e a 4 anni dalla battaglia delle unioni civili faticosamente vinta, una parte d’Italia, di odiatori sociali e seriali, si è avventata sulla senatrice con brutale violenza verbale.