Napoli, flash-mob in piazza contro l’omotransfobia il 27 giugno

L’abbiamo scritto giorni fa, dinanzi ad una Piazza del Popolo colma e composta per dire basta al razzismo. Perché non farlo anche noi, a sostegno della legge contro l’omotransfobia? Ebbene la prima piazza d’Italia ad essersi organizzata in tal senso è quella di Napoli.

I rappresentanti di Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le Maree Napoli, dell’Associazione Trans Napoli (ATN) e altre Associazioni LGBT+, con il supporto del Comune di Napoli, hanno convocato per sabato 27 giugno un flash mob in Piazza del Plebiscito alle ore 18:30. Nella foto che certifica l’appuntamento si vede anche il Sindaco Luigi De Magistris. Sabato 27 giugno, tra le altre cose, è il giorno del Global Pride, primo storico Pride on line che coinvolgerà decine di città da tutto il mondo.

Nei prossimi giorni saranno comunicati le modalità, in linea con le misure di sicurezza in atto per l’emergenza coronavirus, di svolgimento dell’evento. “Napoli non si ferma, Napoli è libera, Napoli è Pride”, rivendicano le 9 associazioni convocanti il flash-mob, ovvero AGEDO Napoli, ALFI Le Maree Napoli, Antinoo Arcigay Napoli, ATN, Famiglie Arcobaleno, Fondazione GIC, Pochos Napoli, Ponti Sospesi e Pride Vesuvio Rainbow. Dura reazione, invece, dall’associazione I-Ken, che chiede al Comune risposte dettagliate in relazione all’evento.