Perché non ritrovarci in piazza, in sicurezza, per sostenere la legge contro l’OmoTransfobia?

Per il secondo weekend consecutivo alcune piazze d’Italia sono tornate a popolarsi con manifestazioni varie. I negazionisti e indecenti gilet arancioni in piazza Duomo a Milano, la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in via del Corso, l’ultradestra violenta al Circo Massimo.

Tra ieri e oggi, poi, migliaia di persone sono scese in piazza ma in questo caso distanziate e in sicurezza nel rispetto della pandemia in atto per dire basta al razzismo, sostenendo il movimento Black Lives Matter riesploso negli Usa dopo l’omicidio dell’afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto bianco.

Solo in Piazza del Popolo a Roma, questa mattina, si sono ritrovati in centinaia, fermi sul posto, con le mascherine, distanziati di un metro. Manifestazioni simboliche e pacifiche, queste ultime contro il razzismo, che noi omosessuali abbiamo quest’anno saggiamente deciso di saltare, annullando decine di Pride tutto il Paese. Una scelta di buonsenso e di assoluta responsabilità, presa settimane or sono quando il Covid-19 continuava ad infettare migliaia di persone al giorno, che oggi stride dinanzi alla totale riapertura del Paese e alle immagini di queste piazze. Perché potremmo anche noi ritrovarci in piazza, per una volta ‘statici’, senza carri e musica, distanziati e in sicurezza con obbligo di mascherina, per sostenere quella legge contro l’omobilesbotransfobia che nel mese di luglio arriverà finalmente alla Camera dei Deputati. Potremmo anche non chiamarli Pride, ma semplici, colorati, pacifici e mediatici ‘flash-mob’ per una causa quanto mai attuale ed essenziale per l’intera comunità LGBT.