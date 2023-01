Nella Russia di Putin un romanzo d’amore gay è il libro più letto nei primi mesi del 2022

0:00 Ascolta l'articolo

Leto v pionerskom galstuke, di Elena Malisova e Katerina Silvanova, che si può tradurre in Italiano con “Un’estate col fazzoletto da pionieri“, è il libro più letto nei primi mesi del 2022 in Russia.

Ma dato che al centro della storia vi è l’amore gay tra due ragazzi, il romanzo è stato censurato in accordo con la legge anti LGBTQ+ di Putin, e pertanto circola attualmente solo in forma clandestina.

Il libro non esiste in Italiano, una versione in lingua originale è elencata su amazon ma non è attualmente disponibile.

Si tratta di romanzo “young adult” ambientato nella Russia del 1986, ovvero in Unione Sovietica, in un campo estivo dell’Organizzazione dei Pionieri, qualcosa di simile ad un campo scout in salsa sovietica.

Il sedicenne Yuri si innamora del capo Volodya, un diciannovenne, che ricambia, ma, nonostante il romanzo faccia riferimento ad un’altra epoca, la costante è l’impossibilità di vivere alla luce del sole un amore omosessuale.

Infatti, la legge sovietica prevedeva condanne fino a 5 anni di prigione per le relazioni omosessuali. Oltre a questo anche i sensi di colpa di Volodja, che teme di traviare Yoru, rendono la storia tormentata e sofferta.

Al termine dell’estate i due seppelliscono una “scatola” del tempo, con gli oggetti ed i ricordi più significativi di quel periodo, ed una volta separatisi si scrivono per qualche tempo per poi perdersi.

Ma nel 2006, Yuri, ritrova la scatola del tempo, ed il romanzo si chiude con il suo proposito di ritrovare Volodja.

L’editore del libro, Mosca Popcorn Books, è specializzato in narrativa young adult, ma ha anche un occhio attento sulla diversità, ed è ad esempio l’editore Russo di Chiamami con il tuo nome di Aciman.

Un ulteriore paradosso si ha esaminando le modalità di promozione del libro, che, pubblicato inizialmente come opera autoprodotta, ha poi beneficiato del fenomeno BookTok su TikTok, piattaforma di entertainment cinese, altro regime che avversa la comunità LGBTQ+ quantomeno in patria.

Le due autrici si sono conosciute proprio sulla piattaforma di auto-pubblicazione Ficbook; Malisova è Moscovita mentre Silvanova è originaria di Karkhiv, in Ucraina.

La messa all’indice del libro è partita dalle critiche deliranti dello scrittore nazionalista Prilepin, il quale ha stigmatizzato il fatto che il libro ambientasse una storia omosessuale in un contesto denso di simboli ufficiali del periodo sovietico, come per sostenere una sorta di oltraggio alla bandiera retroattivo nel regno della fantasia, accuse che farebbero sorridere o consigliare un bravo psichiatra, se non fosse che nella Russia di oggi queste crociate ideologiche sconfinano nella violenza.

Preplin aveva poi sostenuto che la casa editrice andasse “bruciata”, ed il fatto che una delle autrici fosse Ucraina ha ulteriormente aizzato i nazionalisti russi, che hanno attaccato il libro anche attraverso le principali trasmissioni tv di regime, condannando la decadenza morale e millantando la promozione della pedofilia nel romanzo, anche se l’amore descritto è del tutto platonico e non vi sono descritte situazioni sessuali.

Anche in seguito alle minacce ricevute, Silvanova ha fatto ritorno a Karkhiv dopo anni in Russia. Ma il successo del libro sembra inarrestabile e l’annuncio di una seconda puntata ha già scatenato i fans, che hanno fatto andare in shut down il sito dove era possibile prenotare il seguito.

