Olimpiadi Tokyo 2020, Il CIO approva la fascia arcobaleno. Gli atleti che vorranno potranno indossarla

< 1 minuto di lettura

Il Cio ha detto sì alla fascia arcobaleno. Nel giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, il Comitato Olimpico ha approvato l’utilizzo di fasce rainbow, come ufficialmente chiesto da Nike Lorenz, capitano della nazionale tedesca di Hockey su prato.

Germania sempre più attiva sul fronte dei diritti LGBT anche attraverso lo sport, come già capitato agli europei di calcio. Se Neuer, portiere nonché capitano della nazionale tedesca, ha indossato in più occasioni la fascia arcobaleno, indimenticabile è stata la mobilitazione della lega calcistica tedesca, che ha illuminato di rainbow tutti gli stadi di Germania per protestare contro la legge omotransfobica appena approvata in Ungheria.

Nike Lorenz ha festeggiato sui social il via libera del CIO, dopo aver già indossato in passato e in più occasioni una fascia da capitano rainbow durante le partite di hockey femminile. Love Always Wins, ha scritto nelle ultime ore su Instagram, sorridente e avvolta dai nastri arcobaleno. Che le Olimpiadi più dichiaratamente LGBT di sempre abbiano inizio!