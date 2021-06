Euro 2020, Manuel Neuer in campo con la fascia arcobaleno per dire basta all’omotransfobia

2 minuti di lettura

35enne numero uno del Bayern Monaco, Manuel Neuer ha vinto tutto in carriera. Tra i portieri più forti al mondo, Neuer ha ieri scritto la storia, giocando contro la Francia la sua partita numero 101 con la nazionale tedesca. Mai nessun portiere era arrivato a tanto in Germania. Sconfitto dai transalpini causa autogoal di Hummels, Neuer è sceso in campo con la fascia rainbow da capitano al braccio.

Un segno di vicinanza alla comunità LGBT internazionale, nel pieno del Pride Month, per dire basta a qualsiasi forma di discriminazione nello sport. Per Neuer si è trattato di un bis. A inizio 2021 il portierone del Bayern Monaco aveva fatto altrettanto con la propria squadra di club, sempre per dire basta all’omotransfobia nel calcio e per ricordare l’omocausto.

Per 5 volte eletto miglior portiere dell’anno IFFHS, Neuer in carriera ha vinto 9 campionati di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 2 Coppa del mondo per club, 6 Coppa di Germania, 5 Supercoppa di Germania, una Coppa di Lega tedesca, un Campionato d’Europa Under-21 e un mondiale con la propria nazionale.

Ieri sconfitto dalla Francia, Manuel Neuer ha comunque stravinto la sua partita. Se non tutto l’Europeo 2020.