Omogenitorialità, la Germania prevede pari diritti per le mamme lesbiche

Nonostante questa semplificazione delle procedure di adozione da parte della mamma non biologica, la ministra Lambrecht non vorrebbe, infatti, conferire gli stessi diritti ai padri non biologici in quanto, secondo lei, il primo posto genitoriale “è riservato alla madre biologica, ovvero colei che ha dato la luce al bambino. La sua presenza è un requisito fondamentale. Quindi, per le coppie maschili l’unica opzione è seguire le tradizionali procedure giudiziarie del Paese”.

Una Germania avanti, ma non troppo

La Repubblica Federale Tedesca ha approvato il matrimonio omosessuale nel 2017, dopo lunghi anni di Unioni Civili. Di pari passo sono state approvate le adozioni per le coppie dello stesso sesso, seppur esclusivamente quelle sposate. Tuttavia, non vi è ancora alcun diritto legale per quanto riguarda le procedure di fecondazione assistita per le coppie lesbiche, così come per la fecondazione artificiale e per quella in vitro. Non sono vietate esplicitamente, ma importanti associazioni, come l’Associazione Medica Tedesca, sono contro ogni tipo di legalizzazione.

Anche per quanto riguarda la normale procedura di adozione per le coppie omosessuali sono varie le testimonianze che affermano quanto fino ad oggi sia estremamente lunga.

Questa nuova riforma, che strizza un occhio alle coppie lesbiche, è certamente un passo in avanti. Ma c’è al momento un’opposizione molto forte incentivata da alcuni rapporti, tra cui quello del Legal Tribune Online, che affermano quanto la riforma andrebbe contro le raccomandazioni degli esperti di diritto della famiglia tradizionale.