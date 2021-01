Onda Pride 2021, vivremo un’altra estate senza Pride?

2 minuti di lettura

Il 2020 è entrato nella Storia grazie alla pandemia da Covid-19, che ha contagiato quasi 100 milioni di persone, uccidendone oltre 2. Per mesi siamo stati in casa, barricati, con attività commerciali chiuse, palestre, cinema, teatri. L’economia è colata a picco e per la prima volta da 50 anni a questa parte, la stagione dei Pride ha duvuto necessariamente ammainare la bandiera rainbow.

Lentamente, uno dopo l’altro, tutti gli annunciati Pride sono stati cancellati. Per la prima volta si è tenuto un Pride on line, globale, con 24 ore di collegamenti ai quattro angoli del Pianeta. L’estate scorsa, davanti al pc, ci dicemmo che sarebbe stato il primo e unico caso. Ma sarà davvero così?

Solo nelle ultime 24 ore il Covid-19 ha contagiato 185.000 persone negli Usa, 41.000 in Brasile, 25.000 in Russia, 53.000 nel Regno Unito, 43.000 in Francia, 42.000 in Spagna. La pandemia corre, grazie anche alle tante inquietanti varianti, a quasi un mese dal via alla vaccinazione, con 54 milioni di persone già vaccinate e un piano di vaccinazione che entro l’estate dovrebbe coprire centinaia di milioni di persone. Ma questo basterà, per farci tornare alla pseudo normalità entro giugno, dal 1969 mese dell’Orgoglio LGBT?

Difficile a dirsi, se non impossibile. Ipotizzare migliaia di persone in strada, senza possibilità di gestire un rigido distanziamento, anche se mascherate, appare complicato. Il Roma Pride, che solitamente dà il via alle danze dell’Onda Pride tricolore, andrebbe solitamente in scena tra il 5 e il 12 giugno, ovvero tra 19/20 settimane. Il rischio, purtroppo, è che un’altra stagione di Pride possa inevitabilmente saltare, rinviando al 2022 quel che più ci manca. Festeggiare insieme, rivendicare, omaggiare, rappresentare, rendere visibile ciò che ancora oggi per molti dovrebbe rimanere invisibile.

Il Pride manca a tutti, a chiunque abbia avuto il piacere di viverlo anche una sola volta in tutta la propria vita. La speranza, ultima a morire, è che non si debba aspettare altri 18 mesi per poterlo riabbracciare.