Padova Pride 2020: dal Comune ok alla bandiera arcobaleno in Piazza dei Signori

“Un piccolo simbolo dal grande significato: la bandiera arcobaleno affissa in Piazza dei Signori. Per una città aperta e inclusiva“. Così accolgono la notizia il circolo Tralaltro di Arcigay Padova, riguardo l’iniziativa del Comune patavino per il mese del pride. Proposta dal Padova Pride 2020, l’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle discriminazioni verso la comunità LGBT.

E per questo motivo, in occasione del primo Global Pride 2020, il Comune esporrà una grande bandiera arcobaleno sul Palazzo della Gran Guardia in Piazza dei Signori, rinomato luogo del centro di Padova. Inoltre, si prevede anche la realizzazione della stessa bandiera di una pavimentazione pubblica.

In ricordo delle passate edizioni del Padova Pride dei due anni scorsi, i canali social di Facebook e Instagram istituzionali proporranno una carrellata di immagini e video delle due parate.

Padova aperta, inclusiva e libera in occasione del Padova Pride 2020

Come spiega il comunicato del Comune di Padova, la parola d’ordine è visibilità.