Papa Francesco ha incontrato un gruppo di persone trans* in Vaticano

Secondo quanto riportato dall’Osservatore Romano, Papa Francesco ha incontrato in Vaticano per la 3a volta in pochi mesi un gruppo di persone trans* accolte e sostenute dalla comunità della Beata Vergine Immacolata di Torvaianica, vicino Ostia.

Il 27 aprile il primo incontro, seguito da un 2° incontro il 22 giugno e da un 3° incontro lo scorso 3 agosto. Anche lo scorso anno, nel pieno della pandemia da Covid-19, Papa Francesco aiutò alcune donne trans* attraverso il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski. Secondo quanto riportato da suor Genevieve Jeanningros e dal sacerdote Andrea Conocchia, gli incontri con il pontefice avrebbero dato speranza alle persone trans* che vivono sul litorale laziale.

“L’attenzione del Papa verso le persone che vivono, con grande sofferenza, questa fragilità sta aprendo speranze inimmaginabili“, hanno raccontato suor Genevieve e il parroco. “E se non è una rivoluzione questa! Il Papa che riceve in udienza persone transessuali rivolgendosi loro con amore, paternità, semplicità, non è un fatto scontato”, ha proseguitp don Conocchia. “Nessuna persona deve subire l’ingiustizia di essere scartata, ogni persona ha in sé la dignità di essere figlia di Dio“, ha aggiunto suor Geneviève.

Parole che stridono pesantemente con la guerra combattuta dal Vaticano nei confronti della legge contro l’omotransfobia, con tanto di minaccia al governo nel caso in cui fosse stata approvata definitivamente, senza dimenticare il recente divieto alla benedizione per le coppie omosessiali e l’ultimo affondo di Bergoglio, che ha ribadito ancora una volta come “famiglia” sia fondata solo sul matrimonio tra “uomo e donna”.

