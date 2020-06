Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio, 40 anni fa Pedro Almodovar faceva il suo esordio alla regia

Un film girato tra amici e con appena 400 pesetas di budget, con ciak che presero forma solo durante i weekend. Inizialmente stroncato dalla critica, Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio era un travolgente omaggio alla movida madrilena post-franchista, tra musica punk e look esagerati. Un film dalla trama delirante, dissacrante e volutamente audace nel portare in scena i cosiddetti ‘reietti’ della società spagnola dell’epoca, vedi transessuali, omosessuali, bisessuali, donne sessualmente libere. Probabilmente nessuno, 40 anni or sono, avrebbe scommesso una peseta su quel 30enne Almodovar, se non quelle attrici non a caso rimaste al suo fianco anche nei decenni successivi, quando Pedro ha scritto pagine indelebili di Cinema, vincendo premi ovunque.