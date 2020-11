Primo storico Polar Pride al Polo Nord e al Polo Sud – le foto

“Il Polar Pride punta a celebrare e a sostenere le diversità di tutti coloro che sono coinvolti negli affari polari“, ha affermato in una dichiarazione il Segretariato del Trattato sull’Antartide. Il gruppo Pride in Polar Research ha poi contribuito ad aumentare la consapevolezza dell’evento, così come il team Inclusion in Northern Research, grazie a tweet e foto Instagram. “Questo evento sembra un enorme passo avanti e un simbolo visibile di inclusione e supporto per la comunità LGBTQI +“, ha sottolineato in una dichiarazione il cofondatore di Pride in Polar Research, il dott. Huw Griffiths.

Attraverso l’hashtag #PolarPride, i social media si sono riempiti di post di persone che attualmente lavorano e / o vivono nelle regioni polari. Polar Latitudes, compagnia turistica privata dell’Antartide, ha condiviso una foto di un tour del 2019 con un gruppo di persone in posa mentre indossavano i colori della bandiera del Pride.