Il CERN diventa arcobaleno per celebrare le persone LGBT nella scienza, tecnologie, ingegneria e matematica

Oggi, 18 novembre, si celebra il LGBT STEM Day, giornata internazionale che celebra le persone LGBTQ + che continuano con orgoglio a lottare per essere apertamente sè stesse nel mondo della scienza, della tecnologia, ingegneria e matematica.

L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare di Ginevra, comunemente conosciuta come CERN, ovvero il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ha voluto ricordare lo STEM Day sui social, cambiando la propria immagine del profilo con una bandiera arcobaleno e pubblicando un’immagine che vede una bandierina rainbow davanti la propria sede.

“Ci uniamo agli amici di tutto il mondo per celebrare la presenza e gli importanti contributi delle persone LGBTQ + in tutte le discipline STEM!“, si legge sull’account ufficiale del CERN, dove per STEM si intende proprio “Science, Technology, Engineering, and Mathematics Careers”.