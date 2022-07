Polo Morìn tra ricatti, outing forzato, amore e orgoglio: “Sono ancora vittima di omofobia”

3 min. di lettura

31enne attore messicano visto in “Che fine ha fatto Sara?”, Polo Morìn è pronto al decollo definitivo grazie all’adattamento Prime Video del romanzo Rosso, bianco & sangue blu, in cui il 30enne americano Taylor Zakhar Perez e il 27enne Nicholas Galitzine interpreteranno il figlio bisessuale del Presidente degli Stati Uniti d’America e il principe Henry d’Inghilterra, travolti dall’amore.

Intervistato da Attitude, Morìn ha ricordato con dolore il ricatto subìto ad inizio carriera, quando un hacker minacciò di pubblicare degli screenshow che lo vedevano masturbarsi in cam. Era il 2014 e Polo aveva appena intrapreso la carriera d’attore. All’inizio pensava che fosse una bufala, ma alla fine l’hacker diffuse le immagini.

“Ero così depresso e non c’era niente che potessi fare”, ha ricordato Morín ad Attitude. “Non c’era alcuna legge che comprendesse quella specifica area”. All’epoca l’attore non aveva ancora fatto coming out. E anche se in quella precisa videochiamata era “impegnato in atti sessuali” con un altro uomo, vennero pubblicate solo le immagini di Morín, che riuscì così a mantenere segreta la sua sessualità. “Non potevano vedere con chi fossi”. “Pensai, ‘Sì, beh, mi stavo masturbando. Noi ragazzi ci masturbiamo. Amen”.

Ma solo due anni dopo, Morín è stato nuovamente hackerato. Questa volta vennero rubate foto di lui in vacanza con il fidanzato di un tempo. “Era solo un mucchio di foto di noi in viaggio”. “Eravamo in Spagna. Hanno hackerato la mie e-mail e ottenuto le foto, quindi hanno violato il mio account Facebook e le hanno pubblicate come se stessi facendo coming out. Cosa per cui, onestamente, non ero pronto”. “Avevo davvero paura che non avrei mai più lavorato in Messico”.

Dopo l’uscita di quelle foto, Polo ha perso 100.000 follower sui social. “Mi ferì. Ma allo stesso tempo sapevo che sarebbe successo, perché è l’America Latina e siamo ancora davvero omofobi. Ancora oggi sono vittima di omofobia, con commenti del tipo: ‘Oh, Polo Morín, sarebbe diventato una star se solo non avesse fatto coming out'”.

Dopo aver dichiarato la propria omosessualità, Morín ha ricevuto offerte con ruoli gay a suo dire irrispettosi. Volevano che “fossi davvero femminile, il classico personaggio della commedia gay che viene deriso, o, in un caso specifico, “il tipo di personaggio gay che la gente rispetterebbe”, ma a cui non era permesso essere femminile o romantico con altri uomini”.

Poi è arrivato il successo grazie alla serialità tv. In “Who Killed Sara?” Morìn ha interpretato un personaggio gay multidimensionale. Nell’imminente drama High Heat, interpreterà un personaggio eterosessuale. “Non mi vedono come un ‘attore gay’. Mi vedono come un attore che sembra essere gay, ma a loro non potrebbe importare di meno”.

Successivamente, entrerà nel mondo di Red White And Royal Blue, adattamento Prime Video del romanzo best-seller di Casey McQuiston. In un ruolo secondario interpreterà un ex di Alex (Taylor Zakhar Perez), ovvero il “Primo figlio” messicano-americano di una presidente donna. Polo è oggi felicemente fidanzato.

In Red White And Royal Blue Uma Thurman sarà la mamma di Alex, ovvero la first lady d’America. Nel cast anche Clifton Collins Jr (Painted Beauty), Stephen Fry (The Sandman), Sarah Shahi (Sex/Life), Rachel Hilson (Love, Victor), Ellie Bamber (Willow), Aneesh Sheth (Jessica Jones), Ahmed Elhaj e Akshay Khanna. Alla regia della pellicola l’esordiente Matthew López, vincitore di un Tony e autore anche dello script.

