La Polonia potrebbe avere il suo primo presidente favorevole ai diritti LGBT: conosciamo Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski è oggi il sindaco di Varsavia, la capitale della Polonia. Ma da poche settimane è diventato anche l’avversario più temuto di Andrzej Duda, l’attuale presidente. Duda fa parte del partito PiS, traducibile come Partito polacco di diritto e giustizia, apertamente anti-LGBT.

Fino a oggi Duda era sicuro di vincere, ma Trzaskowski potrebbe sorprenderlo, visti i sondaggi positivi per il sindaco, che potrebbe batterlo. Alleato della comucomunitàT, centrista, liberale e pro-UE. Insomma, un personaggio odiato dai sovranisti.

Ad oggi, Trzaskowski è visto come l’unico candidato che potrebbe davvero fermare Duda e il Pis, con la sua affermazione dei valori tradizionali, l’unione tra uomo e donna, e la politica anti europea.

La carriera nell’attivismo per il sindaco di Varsavia inizia a 17 anni. Da sempre dalla parte della democrazia, della solidarietà e dell’inclusione, nel corso degli anni è stato eurodeputato e occupato un seggio nel Parlamento polacco, per poi essere anche ministro dell’Amministrazione e della Digitalizzazione.

Nel 2018, da sindaco della Capitale polacca, ha pubblicamente mostrato la sua apertura alla comunità LGBT, partecipando alla parata del pride, con un discorso contro la discriminazione:

Varsavia è una città per tutti che non discrimina nessuno. Varsavia per tutti è un luogo in cui tutti si sentono al sicuro e assolutamente tutti possono contare sul supporto indipendentemente dal sesso, dal colore, dalla religione, dall’origine, dall’orientamento sessuale o dalle opinioni.