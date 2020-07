Polonia, comunità LGBT in prima linea per il ballottaggio di domenica

Il secondo turno delle elezioni presidenziali polacche andrà in scena questa domenica, e nulla è scontato. La campagna elettorale è stata caratterizzata dall’esplicita omofobia dell’attuale presidente Andrzej Duda, che al primo turno ha conquistato il 42% dei consensi. A sfidarlo sarà il sindaco progressista di Varsavia, Rafal Trzaskowski, sostenuto dalla comunità LGBT polacca.

Per settimane Duda ha vomitato discorsi pieni d’odio nei confronti delle persone LGBT, annunciando di voler vietare per via costituzionale l’adozione per le coppie gay.

In qualità di sindaco di Varsavia, Traskowski ha partecipato al Pride del 2019 ed è intervenuto per evitare discriminazioni sul luogo di lavoro e a scuola. Peccato che in piena campagna elettorale sia rimasto stranamente silenzioso, sui diritti LGBT. Questo perché se vuole vincere il ballottaggio deve necessariamente guardare anche agli elettori del candidato di estrema destra Krzysztof Bosak. Ma è praticamente impossibile riuscire a stare con un piede in due scarpe ed uscirne indenni.

A prima vista, la battaglia elettorale sembrerebbe scontata visti i numeri andati in scena al primo turno (42% per Duda, 30,4% per Traskowski), ma i sondaggi più recenti parlano di un vero e proprio testa a testa. Tutto questo in un Paese negli ultimi anni travolto dall’omofobia di Stato, con 1/3 dei comuni polacchi che si sono definiti “liberi dai gay”. L’UE ha persino minacciato il mancato utilizzo del recovery fund, nel caso in cui non siano subito cancellate le leggi omofobe.