Porpora Marcasciano eletta presidente Pari Opportunità al Comune di Bologna, il centrodestra si astiene

2 minuti di lettura

Porpora Marcasciano, attivista e già consigliera al Comune di Bologna, è stata eletta alla Presidenza della Commissione Pari Opportunità del Capoluogo emiliano.

L’attivista dal 2010 è Presidente del Movimento Identità Trans, incarico assunto dopo la morte di Marcella Di Folco e ricoperto fino a ieri. Dopo la sua elezione alle Pari Opportunità, Nicole De Leo – attrice e attivista – ha preso il posto lasciato vuoto da Marcasciano.

Porpora Marcasciano ha annunciato il nuovo incarico tramite un post su Instagram:

Affinchè tutte e tutti possano essere inclusi nell’alveo dei diritti umani e sociali. Per l’accesso alla FELICITA’.”

Declinerò le pari opportunità per genere, età, classe, provenienza, cultura, appartenenza politica e religiosa.

Mi impegnerò per creare le condizioni, gli equilibri e la giusta sintonia con la Città di Bologna dove le “Pari Opportunità” in termini di diritti, accesso, inclusione hanno sempre trovato terreno fertile.

Mi impegnerò per essere all’altezza della responsabilità che mi è stata affidata e riconosciuta.

Di seguito il mio discorso di insediamento: Grazie per chi mi ha votato (la maggioranza) e anche a coloro che non mi hanno votato (l’opposizione di destra), li ringrazio perchè faccio parte di una categorie abituata a non essere riconosciuta ma questo, di solito, mi fa impegnare il doppio .

Durante la votazione per l’elezione di Marcasciano, il centrodestra si è astenuto. Unica consigliera, tra i diversi eletti per altri incarichi, a cui è stato riservato questo trattamento.

Anche Elly Schlein, Vicepresidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, ha speso parole per il mancato voto del centrodestra.

“Del resto sono gli stessi che hanno affossato, insieme ai loro complici in Senato, il ddl Zan e continuano a negare i diritti delle persone trans.

Il Movimento Identità Trans denuncia in una nota:

“La consigliera comunale Porpora Marcasciano, premiata da Amnesty International come attivista per i diritti e inserita dall’Onu nell’elenco delle sette persone trans più influenti al mondo come testimone dei diritti umani, è stata designata presidente della Commissione Parità e Pari Opportunità del Comune di Bologna, ma senza i voti dell’opposizione.

Undici consigliere e consiglieri, a partire da Manuela Zuntini di Fratelli d’Italia, si sono di fatto appellati ad un articolo dello statuto del Consiglio che assegna la presidenza di questa commissione “al genere meno rappresentato in Consiglio” e hanno scelto di non partecipare alla votazione. Unica stonatura visto che per le altre otto commissioni c’è stata designazione unanime della presidenza.”