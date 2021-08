Elezioni comunali Bologna 2021. Porpora Marcasciano, storica attivista trans, si candida in lista Coalizione Civica

< 1 minuto di lettura

Porpora Marcasciano, attivista che ha partecipato alle principali battaglie per i diritti civili LGBTQ+ negli ultimi decenni e figura tra le più importanti del movimento identità trans, si candida per le elezioni comunali di Bologna, che si terranno ad ottobre 2021.

Dopo Marcella di Folco, candidata e poi eletta consigliera comunale nel 1995 a Palazzo Accursio, Bologna avrà un’altra candidata trans, una candidata che fa politica “dal 1973”.

Nell’intervista di Repubblica, edizione locale di Bologna, Porpora afferma che tra le sue priorità ci sono la questione abitativa e lavorativa delle persone trans e migranti, ma anche il tema ambientale.

A convincerla a candidarsi “il pensiero di poter essere utile alla città” ed il fatto che “Bologna è la San Francisco di Italia e dev’essere orgogliosa della sua tradizione di accoglienza e rispetto delle persone diverse e non conformi”.

L’attivismo di Porpora Marcasciano

Porpora, che interviene anche nel podcast Le Radici dell’Orgoglio, inizia il suo attivismo nei primi anni ’70. Fu in quel periodo che i membri del collettivo politico di cui faceva parte le chiesero di raccontare pubblicamente la sua storia durante un’assemblea scolastica.

Due anni dopo Porpora (con Marco Sanna ed Enzo Ienna) fondò il collettivo NARCISO (acronimo per Nuclei Armati Rivoluzionari Comunisti Internazionali Sovversivi Omosessuali), un’esperienza che avrà durata fino al 1983 quando verrà fondato il Circolo Mario Mieli dopo la fusione con il Fuori! romano.

Dal 2005 Porpora Marcasciano aderisce al MIT (movimento identità trans), del quale dopo la morte della storica presidente Marcella di Folco, diventerà per un certo periodo leader del movimento. Tra le sue esperienze, anche la partecipazione come attivista al movimento Facciamo Breccia, nato in opposizione all’ingerenza della chiesa cattolica nella sfera pubblica italiana.