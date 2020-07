Pose, Angelica Ross in lacrime per le mancate nomination Emmy alle attrici transgender – video

Angelica Ross acknowledges her Emmy snub on Instagram Live. 😢 pic.twitter.com/oIR3U2F3dr — Ratched Daily (@ahsfxdaily) July 28, 2020

Nella giornata di ieri sono state annunciate le candidature agli Emmy 2020. Tra le serie LGBT candidate Pose, che ha visto Billy Porter nuovamente nominato come miglior attore in una serie drama dopo il trionfo del 2019, ma hanno fatto rumore le mancate nomination alle fantastiche protagoniste transgender della serie FX, vedi MJ Rodriguez, Indya More, Dominique Jackson e Hailie Sahar.

In tal senso Angelica Ross, fantastica Candy Abundance, ha reagito malamente con una diretta social che l’ha vista piangere a dirotto, perché esausta dalla transfobia che ancora oggi regna sovrana in quel di Hollywood.

Ho bisogno che voi capiate, sono così stanca. Per quelli che mi conoscono sanno che non sto solo recitando davanti o dietro la macchina da presa, ma ovunque io sia voglio che la nostra società valorizzi le vite trans e in particolar modo le vite trans nere. Mi sento così esausta perché credo che non ci sia niente che possiamo fare.

Una diretta social presto diventata virale, in attesa che Pose 3 diventi finalmente realtà.