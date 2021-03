Pride Flight, proposta di nozze gay a 12.000 metri d’altezza: il video è virale

< 1 minuto di lettura

Chris Lai si è proposto al fidanzato Cedric Thiery a 12.000 metri d’altezza, a bordo del Pride Flight della Virgin Australia, voli “rainbow” che celebrano l’uguaglianza.

“Ho solo una domanda da farti“, ha confessato Chris all’autoparlante, per poi camminare lungo il corridoio dell’aereo, con immancabile mascherina arcobaleno, e inginocchiarsi dinanzi all’amato. Cedric ha rapidamente risposto di sì, “lo voglio”.

Gli altri 120 passeggeri, molti dei quali con mascherine e bandierine arcobaleno, hanno applaudito la coppia, scioltasi in un lungo abbraccio e in un dolce bacio. Con mascherina! Lai sognava di proporsi a Thiery in aereo perché entrambi hanno una sfrenata passione “per il volo”, il cielo è come se fosse una casa per me“.

La Virgin Australia, che ha chiaramente ottenuto non poca pubblicità da questa proposta, si è interessata alla luna di miele della coppia, che Lai vorrebbe vivere a Haymen Island.