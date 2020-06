Pride Month: Gay.it lancia il suo canale su TikTok con @LyreFox

Il Pride Month da ricorrenza conosciuta da pochi, pochissimi, si sta trasformando in un appuntamento globale e trasversale.

Sono oramai moltissime, anche in Italia, le istituzioni, aziende, organizzazioni, che -per convinzione e forse un po’ anche per business-, esplicitano la loro vicinanza alla causa dei diritti durante il mese di Giugno, anche in questo strano anno senza veri Pride.

E tutto questo, se a volte può essere criticato per il rischio strumentalizzazione, ha l’indubbio beneficio di “evangelizzare” accrescendo la consapevolezza sul tema su larghi strati della popolazione.

Una piacevole sorpresa sono però le giovani generazioni: se nelle componente più adulta la comunità LGBTQ come è inevitabile si secolarizza e, spesso, si divide anche politicamente, fa piacere vedere che esiste una generazione giovane per cui la diversità è importante e soprattutto inclusiva, aldilà degli orientamenti ed in modo spontaneo, non di facciata.

Per rafforzare questa tendenza, con la convinzione che il lavoro culturale sui giovani oggi sia la leva più importante per scongiurare l’omofobia di domani, Gay.it sbarca su TikTok.

Lo fa con una “guest star”: @LyreFox, giovane “tik toker” emergente, che dimostra come anche i temi più seri possono essere affrontati anche su un social che, con un po’ di spocchia da parte dei più vecchi, viene identificato solo come un superficiale zibaldone fatto di balletti e lip-syinc.