Con lo slogan #restiamoliberi Pro Vita ripesca Kenneth Zucker, licenziato per le sue terapie riparative

L’11 luglio si avvicina, e Provita & Famiglia si prepara alla sua manifestazione a Roma contro il ddl Zan, in collegamento con oltre cento piazze d’Italia. Lo slogan, è chiaro: Restiamo Liberi.

Ma “restiamo liberi” da cosa? Dalla paura di tenersi per mano per la maggior parte delle coppie gay? O dall’aver paura di prendersi insulti o pugni per un bacio? O per sopportare che gente rimasta al Medioevo possa continuare a insultare l’intera comunità LGBT? Secondo la CEI, Provita e altri luminari della “teoria gender”, “restiamo liberi” nei confronti dalla legge contro l’omotransfobia. Una legge che porterà a una deriva liberticida, così l’hanno definita.

E a supporto delle loro opinioni hanno tirato fuori Kenneth Zucker, a loro dire “principale esperto sull’identità di genere nei bambini”. Nella loro mente, il dottor Zucker non ha fatto altro che elaborare una terapia, se così possiamo definirla, per allineare l’identità di genere del bambino al suo sesso anatomico. Un modo terribile per eliminare un’intera comunità, quella trans.

Chi è davvero Kenneth Zucker, amante delle terapie riparative

ProVita spiega che Zucker, per questa sua teoria, è stato licenziato dopo 30 anni di onorata carriera presso la direzione della Clinica Gender per bambini.

Non è andata proprio così. Kenneth Zucker era una psicologo che lavorava presso la Clarke Institute di Toronto. Il signor Zucker aveva già affermato in precedenza che le donne trans sono un brutto risultato degli uomini gay. Ma non solo. Come dicevamo prima, aveva elaborato una “cura” alla disforia di genere.