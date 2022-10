Qatar 2022, il ministro UK James Cleverly ai tifosi queer inglesi: “Siate rispettosi del Paese ospitante”

2 min. di lettura

53enne Ministro per gli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo nel governo dell’ex premier Liz Truss, James Cleverly si è rivolto a tutti quei tifosi queer britannici che voleranno in Qatar tra meno di un mese per assistere alla Coppa del Mondo di calcio. Mondiale accompagnato da infinite polemiche, giocandosi in un Paese dove l’omosessualità è di fatto illegale, con pene che vanno dal carcere alla pena di morte. Proprio Cleverly ha rivelato a LBC di aver “parlato con le autorità del Qatar” per informarsi su “come tratteranno i nostri tifosi e i tifosi del resto del mondo”.

“Vogliono assicurarsi che i tifosi di calcio siano al sicuro, protetti e si divertano, ma sanno che dovranno scendere a compromessi in termini di quello che è un Paese islamico con una serie di norme culturali molto diverse dalle nostre“, ha sottolineato Cleverly. “Una delle cose che direi agli appassionati di calcio è per favore, di essere rispettosi della nazione ospitante. Stanno cercando di garantire che le persone possano essere se stesse e godersi il calcio, e penso che con un po’ di flessibilità e compromesso da parte di entrambe le estremità si possa assistere ad una Coppa del Mondo sicura sicura ed emozionante“.

Cosa significhi essere ‘rispettosi’ delle leggi qatariote non è propriamente chiaro. Come rispettare l’omotransfobia? Evitando abbracci e baci in strada se in una coppia tra persone dello stesso sesso? Le parole di Cleverly arrivano pochi giorni dopo che Human Rights Watch ha riportato casi di persone LGBTQ+ detenute e sottoposte a “maltrattamenti” in Qatar fino al mese scorso. Sono stati segnalati almeno sei casi di “percosse gravi e ripetute”, nonché cinque casi di “molestie sessuali in custodia di polizia tra il 2019 e il 2022”.

Questo nonostante la Federcalcio inglese abbia già assicurato ai tifosi britannici che non saranno arrestati se dovessero concedersi un bacio o se dovessero tenere per mano in pubblico ai Mondiali del mese prossimo. La deputata laburista Nadia Whittome ha condannato i commenti di Cleverly, domandandosi: “Esattamente quale sarebbe la rispettosa via di mezzo tra le persone LGBTQ che chiedono sicurezza e un regime che le sbatte in prigione?”.

Lucy Powell, Segretario di Stato, ha aggiunto: “Lo sport dovrebbe essere aperto a tutti. Molti tifosi sentiranno di non poter partecipare a questo torneo per tifare per la propria squadra a causa delle leggi anti-LGBTQI+ del Qatar”. “Il governo dovrebbe sfidare la Fifa su come abbia messo i tifosi in questa posizione, garantendo la piena sicurezza di tutti i tifosi presenti, senza difendere valori discriminatori“.

La Coppa del Mondo FIFA 2022 si svolgerà dal 20 novembre al 18 dicembre, con una decina di capitani che scenderà in campo con fasce rainbow per dire stop all’omotransfobia. E l’Italia non parteciperà.

