Qatar 2022, la FA rassicura i tifosi queer: “Nessuno verrà arrestato per un bacio o una bandiera rainbow”

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Meno di due mesi al via del primo (e ultimo?) mondiale di calcio invernale che si terrà in Qatar, Paese in cui l’omosessualità è ancora oggi illegale, con pene che vanno dal carcere alla pena di morte. Ebbene la Football Association (The FA), federazione calcistica inglese, ha rassicurato i tifosi LGBTQ+ che vorranno partecipare al mondiale, precisando che nessuno verrà arrestato per un bacio o per aver tenuto la mano di un’altra persona del proprio sesso in pubblico.

Mark Bullingham, amministratore delegato FA, ha affermato che la polizia del Paese è stata informata sul dover essere “tollerante” quando si svolgerà il torneo. “Negli ultimi sei mesi abbiamo posto queste domande alle autorità del Qatar“, ha precisato Bullingham. “Ci hanno assolutamente dato tutte le risposte giuste per qualsiasi cosa di cui abbiamo parlato, comprese le bandiere arcobaleno. Saranno ammesse, purché qualcuno non vada ad attaccarle all’esterno di una moschea o sia in qualche modo irrispettoso. Ma sono stati assolutamente informati del dover essere molto tolleranti e agire nel modo giusto. Ogni volta che facciamo una domanda diretta tendiamo ad ottenere una risposta”.

D’altronde il Qatar avrà gli occhi del mondo addosso. Arrestare tifosi esteri LGBTQ per un bacio o per aver sventolato una bandiera rainbow allo stadio avrebbe risonanza internazionale. Molto più semplice fingere tolleranza per 30 giorni, prima di tornare alla propria omotransfobia istituzionale una volta giocata la finale del 18 dicembre.

La notizia arriva dopo che è stato annunciato che il capitano dell’Inghilterra Harry Kane indosserà una fascia OneLove contro ogni forma di discriminazione. Insieme a Kane altri 8 capitani faranno altrettanto. Questa sera, durante la partita Italia-Inghilterra, l’esordio della fascia sul braccio del capitano inglese.

© Riproduzione Riservata