Qatar 2022, l’italiano Mario Ferri invade il campo con la bandiera rainbow durante Portogallo – Uruguay | VIDEO

La regia televisiva qatariota ha provato a non riprendere la scena, senza però riuscire nell’impresa. Durante la partita Portogallo – Uruguay, un uomo ha invaso il campo con una bandiera arcobaleno. Si tratta dell’italiano Mario Ferri, dai più conosciuto come “Falco”, vero “cavallo pazzo” dei match in mondovisione. Ferri è celebre per aver più volte invaso il campo durante partite importantissime.

Sulla maglia blu un duplice messaggio: «Save Ukraine» sul davanti e «Respect for iranian women» sulla schiena. La regia internazionale ha fatto di tutto per non riprendere l’invasore, senza però riuscirci. Ferri è infatti ‘comparso’ davanti all’arbitro, mentre correva, con la bandiera inquadrata una seconda volta, quando l’arbitro ha raccolto la bandiera da terra. Mario Ferri è stato immobilizzato e portato via dagli addetti.

Nel mondiale in cui l’arcobaleno è stato bandito dagli spalti, con tifosi costretti a buttare sciarpe, cappelli- t-shirt e bandiere rainbow, e dal campo, con i capitani a cui è stata negata la fascia arcobaleno contro l’omotransfobia, Mario Ferri è riuscito in una piccola impresa. La bandiera sventolata da Ferri era quella della pace perché con sette colori, rispetto ai 6 che caratterizzano quella classica del movimento LGBTQI+. Ma un arcobaleno, fino ad oggi visto con terrore dagli organizzatori, ha comunque illuminato uno stadio qatariota.

