Queer Planet, il trailer del doc sugli animali LGBTI+ scatena i conservatori d’America (VIDEO)

Nei giorni scorsi Peacock ha pubblicato il trailer di Queer Planet, documentario che mostra “pinguini gay”, “leoni bisessuali” e “pesci pagliaccio che cambiano sesso”, come specificato dal narratore Andrew Rannells. Il doc è tra i primi nel suo genere, seguendo le orme di Out in Nature: Homosessuale Behavior in the Animal Kingdom del 2001.

Secondo la sua sinossi ufficiale, Queer Planet “guarda creature straordinarie, testimonia comportamenti sorprendenti e dà voce agli scienziati che stanno mettendo in discussione il concetto tradizionale di ciò che è naturale quando si tratta di sesso e genere”.

“La queerness è sempre esistita. Madre natura ha una mentalità piuttosto aperta“, dice una persona nel trailer, pochi istanti prima che una coppia di elefanti gay si tocchino a vicenda. Un altro esperto aggiunge: “La Natura è piena di sorprese queer. Il sesso non riguarda solo la riproduzione. Solo noi esseri umani siamo così stigmatizzanti”. E infatti da destra sono immediatamente arrivate un fiume d icritiche.

Alex Jones, teorico della cospirazione di estrema destra, ha tuonato su X: “Queer Planet equivale a un pianeta morto”. Fondatore di Infowars, Jones è convinto che siano le sostanze chimiche presenti nell’acqua ad aver dato vita all’omosessualità nel regno animale.

Peccato che la queerness tra gli animali non sia certamente un fenomeno nuovo, né raro. Secondo i ricercatori esistono casi documentati di omosessualità in più di 1.500 specie, tra cui pipistrelli, cani, delfini, giraffe, gorilla, leoni, pinguini, pecore, ragni e tartarughe. Solo pochi mesi fa sono state per la prima volta riprese due megattere fare sesso gay, senza dimenticare i moscerini della frutta gay e le cicale queer ipersessuali.

L’account X “End Wokeness” ha definito Queer Planet come un documentario “sulla tolleranza LGBTQI+ nel regno animale… No, questa non è satira“, mentre la conservatrice Tomi Lahren ha precisato: “Se gli animali fossero davvero gay, non ci sarebbero più animali”. “Ma mi chiedo se gli animali gay abbiano uno status speciale e protetto nel regno animale o avviene solo in questo circo che abbiamo permesso nel mondo umano…”.

Queer Planet sarà disponibile in streaming su Peacock a partire dal 6 giugno.

