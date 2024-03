Due megattere maschio fanno sesso, storico primo avvistamento alle Hawaii (FOTO)

2 min. di lettura

Una prima volta storica. Le megattere (Megaptera novaeangliae), comunemente note come balenottere, sono una specie il cui comportamento sociale è stato studiato per decenni, ma il cui comportamento sessuale rimane ancora oggi poco documentato. Nonostante anni e anni ricerche sulle megattere in tutto il mondo, le segnalazioni di estrusione del pene da parte dei maschi sono quasi inesistenti, mentre la copulazione non è mai stata ancora documentata. Ora è stata invece fotografata per la primissima volta dell’attività sessuale tra due megattere maschi.

La scena è stata catturata al largo delle coste delle Hawaii nel gennaio del 2022 ed è stata soltanto ora verificata in un nuovo studio scientifico della rivista Marine Mammal Science. L’eccezionalità del pene esteso di una banelottera è dovuto al fatto che normalmente viene “nascosto all’interno della fessura genitale dell’animale”. Si presume che ciò consenta al mammifero di essere più idrodinamico nell’acqua.

In un cetaceo maschio, come una megattera, un pene può essere inserito nella fessura genitale o nell’ano di un altro maschio. Il comportamento gay non è affatto insolito tra i mammiferi acquatici, con specie come delfini e orche ampiamente documentate nell’avere attività omosessuali. Anche nel mondo animale, ovviamente, le funzioni del comportamento sessuale si estendono oltre la riproduzione, abbracciando l’apprendimento o la pratica di gestualità riproduttive, l’instaurazione o il rafforzamento di relazioni di dominanza, la formazione di alleanze sociali e/o la riduzione della tensione sociale.

I fotografi Lyle Krannichfeld e Brandi Romano hanno catturato l’attività tra due balene maschi a 2 km dalla costa occidentale del cratere Molokini, al largo dell’isola di Maui, mentre erano a bordo della loro imbarcazione. Secondo la ricerca, “la balena B si è avvicinata ripetutamente dalla parte posteriore della balena A ed è penetrata nella seconda balena, apparentemente trattenendola con le sue pinne pettorali”. Le penetrazioni sono state giudicate in “profondità di pochi centimetri”, con ciascuna penetrazione durata “due minuti”.

Tenere un’altra balena con la pinna pettorale per favorire la copulazione è stato descritto nella ricerca storica come una “forte impressione che la megattera fosse impegnata in un comportamento di corteggiamento“. Dopo la penetrazione finale, la Balena B si è immersa in profondità e non è più ricomparsa. La balena A è rimasta vicino alla superficie per alcuni minuti, visibile dalla barca dove si trovavano i due fotografi, prima di immergersi.

Le immagini suggeriscono che la balena A fosse “visibilmente emaciata e ricoperta di pidocchi”, sintomo comune nelle balene che sono “ferite o hanno mobilità ridotta”. Mentre la balena B è stata segnalata come sana. Lo studio ha sottolineato l’importanza del contrasto tra una balena sana che penetra una balena malata e la “necessità di ulteriori ricerche per esplorarne le motivazioni”.

“Nonostante sia stato ben studiato per decenni, il comportamento sessuale delle megattere è rimasto per lo più un mistero fino ad oggi“, ha ribadito Stephanie Stack, ricercatrice della Pacific Whale Foundation e prima firma dello studio: “Questa scoperta sfida i nostri preconcetti su di loro. Se da tempo riconosciamo le complesse strutture sociali di queste incredibili creature, assistere per la prima volta all’accoppiamento di due balene maschio è un evento unico e straordinario“.

Fonte: OnLibraryWiley.com

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.