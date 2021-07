Raffaella Carrà, botta e risposta fra Tommaso Zorzi (che si commuove) e Selvaggia Lucarelli

3 minuti di lettura

Dopo lo scontro velato fra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, la morte di Raffaella Carrà ha offerto ad altri due protagonisti dei social l’opportunità di battibeccare senza mezzi termini: l’influencer Tommaso Zorzi e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Riavvolgiamo il nastro, ripercorrendo la triste vicenda tramite le Stories di Instagram.

A pochi minuti dalla notizia della scomparsa della Raffa nazionale, Tommaso Zorzi ha voluto omaggiarla con una serie di video pubblicati sul suo profilo, in cui si è mostrato visibilmente commosso, con gli occhi lucidi e arrossati di chi ha versato lacrime per la perdita. A distanza di qualche ora, la frecciata di Selvaggia Lucarelli, che senza menzionare il nome del vincitore del Grande Fratello Vip, scrive però:

La replica di Tommaso Zorzi, sempre per mezzo video, è giunta nelle scorse ore, prima con un messaggio testuale rivolto (questa volta con tag!) alla giornalista e all’opinionista televisiva, attaccata per essersi esposta su un proprio contenuto, sebbene non sia tra i suoi seguaci:

Cara Selvaggia Lucarelli, anzitutto se parli di me pubblicamente abbi quantomeno la creanza di farlo in maniera chiara. Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza, questa richiesta sia utopistica. Il tuo ruolo da giornalista non ti legittima a sentenziare come io decida di esternare o meno le mie emozioni. Specialmente quando lo faccio nel pieno rispetto della persona che era. Ho sempre esternato pubblicamente cosa rappresentasse per me la Carrà e ho ritenuto fosse di mio gusto anche quest’ultimo personalissimo saluto. La tua spasmodica voglia di far perpretare il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i cogl*oni. E dato che non mi segui nemmeno sui social, non capisco il fastidio che ti possa aver recato una mia storia. Ciaone, Tommy.