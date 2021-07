Raffaella Carrà, il ricordo (da dimenticare) di Heather Parisi e Lorella Cuccarini

2 minuti di lettura

Un bel tacer non fu mai scritto, recitava il poeta. E quanto è vero nel momento del cordoglio social, quando la tragica scomparsa di una grande diva offre il terreno di scontro ideale a due eterne litiganti. È il caso di Raffaella Carrà, celebrata in queste ore dal pubblico e dai colleghi dopo aver esalato l’ultimo respiro per via di una malattia. Di fronte alla morte della regina, non è mancato chi ha preferito lasciare spazio alle polemiche di sempre.

Il riferimento è ad Heather Parisi, protagonista della prima storica puntata di Carràmba! Che Sorpresa, mandata in onda ieri sera su Rai 1 per ricordare la Raffa nazionale. Nonostante l’ospitata e la performance di coppia, la showgirl ha preferito non pubblicare alcun messaggio di affetto per la collega sui propri social network. È legittimo che ognuno elabori il lutto a proprio modo e con i propri tempi, tranne se quei modi e quei tempi vengono poi trovati per lanciare frecciatine contro “nemiche amatissime”.

“È sorprendente il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti“, scrive Heather Parisi, alludendo senza troppe mezze misure al messaggio pubblicato qualche ora prima su Twitter da Lorella Cuccarini. “Non è possibile, il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella“, le parole del cordoglio, che hanno scatenato anch’esse non poche critiche, al cui coro si è appunto unita Heather Parisi.

Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini nel 2014: “Spero di non incontrarla per i prossimi 30 anni”

Per quale motivo molti hanno storto il naso di fronte al messaggio della showgirl romana? I meno smemorati ricorderanno un battibecco vissuto a colpi di comunicati stampa e di tweet fra Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà, risalente al 2014. “Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione“, scrisse la cantante de La Notte Vola sette anni fa rivolgendosi alla Carrà, pronta ad esordire su Rai 1 con il suo talent Forte forte forte, che in origine avrebbe dovuto vedere fra le giurate proprio Lorella Cuccarini. La mancata collaborazione fra le due in prospettiva dello show suscitò particolare tensione tra le due artiste, a cui seguirono le scuse pubbliche di Raffaella Carrà:

Nel tempo e nel corso delle riunioni è cambiato lo stile della giuria del talent show. Ho sbagliato a non chiamare personalmente Lorella e spiegarle direttamente cosa fosse successo; comunicazione che è invece avvenuta subito tra la produzione ed il suo agente. Mi dispiace profondamente di non aver fatto questo gesto, anche se ero presa da mille cose avrei dovuto farlo e per questo le chiedo scusa in ritardo.

All’epoca Lorella Cuccarini non accettò le scuse, come rivelato da Raffaella Carrà nel corso della conferenza stampa del talent show di Rai 1. A distanza di sette anni, ricordando la collega, un messaggio che lascia trasparire come delusione e amarezza siano ormai lontani ricordi. Che nel corso del tempo le due si siano chiarite in separata sede, lontane dai canali social? Nel dubbio, la polemica imperversa, anche ad Hong Kong.

È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia. — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) 6 luglio 2021

Non è possibile…

Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella💙 #raffaellacarrà — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 5 luglio 2021