Regno Unito, illegale avere rapporti sessuali (se non si vive insieme)

Se in Italia da oggi è possibile lo spostamento tra regioni, la situazione non è positiva negli altri Paesi. Abbiamo visto come la pandemia stia travolgendo gli Stati Uniti e il Brasile. In Europa la fase peggiore sembra passata, ma il Covid–19 continua a fare paura, e tutti dobbiamo mantenere alta la guardia per evitare una ricaduta. In Regno Unito, per bloccare la curva dei contagi, ora è vietato fare sesso.

La legge vieta appunto di riunirsi in un luogo chiuso, a meno che non siano due persone o più della stessa famiglia. Allo stesso modo, sono vietati gli assembramenti in luoghi chiusi, che siano privati o pubblici. Niente pernottamenti in luoghi che non siano la propria abitazione, pena una multa da 100 sterline.

Le controversie dopo la legge in Regno Unito

L’avvocato per i diritti umani Adam Wagner, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato:

Non posso credere che sto per twittare questo. Da domani il sesso tra due (o più) persone in un luogo privato che non vivono nella stessa famiglia è un “incontro” tra 2 o più persone ed è quindi illegale.

Inoltre, questa legge potrebbe violare i diritti delle/dei sex workers, lavoro che in Regno Unito è legale. Se due persone si trovano in un’abitazione, che sia per avere un rapporto sessuale o per bere un caffè assieme, saranno multati. Andando, nel caso delle/dei sex workers, contro la legge.