Rimini, tutti pazzi della passerella arcobaleno: “Se qualcuno la dovesse imbrattare la rifaremo”

È puntualmente diventata virale la meravigliosa passerella di 90 metri ridipinta con i colori dell’arcobaleno che ha preso vita a Rimini, al Bagno 27, in omaggio a quell’Onda Pride che quest’estate purtroppo non potrà andare regolarmente in scena, causa Covid-19.

Stefano Mazzotti, titolare del bagno, ha confessato a Repubblica che è “stato un lavoro lungo”, ma anche se qualcuno dovesse imbrattarla non c’è pericolo: “ho già comprato tanta vernice e la rifaremo”.

È una passerella che attraverso i suoi colori vuole diffondere i valori dell’uguaglianza e della libertà. Ha generato reazioni positive, noi spieghiamo sempre perché l’abbiamo fatta, ci piace che le persone si confrontino con noi, magari c’è chi devierà verso un altro stabilimento e chi ci chiederà come mai l’abbiamo fatto. E sarà nostra cura spiegare alle persone quel che stiamo facendo e il perché l’abbiamo fatto. La politica non può incidere sui valori della società, non trattabili, ho due figlie e se una di loro un giorno mi dicesse ‘papà sono lesbica’, mi pentirei amaramente di non aver combattuto per loro le battaglie che posso combattere adesso.

Fonte foto cover: Arcigay FB