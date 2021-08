Rocco Casalino single, è finita con José Carlos Alvarez

< 1 minuto di lettura

Ex portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino sarebbe tornato single. Parola di Dagospia. La lunga e tormentata storia d’amore con José Carlos Alvarez sarebbe naufragata, di nuovo.

Già un anno fa, con il cubano segnalato all’antiriciclaggio causa trading online, i rapporti tra i due si erano incrinati. José annunciò la rottura, ma subito dopo l’estate Rocco e l’amato tornarono insieme. Ora il bis, che a detta di Dagospia sarebbe stato dettato da una “questione di quattrini”.

Nel frattempo Rocco, che ha lasciato Palazzo Chigi insieme a Giuseppe Conte, è sbarcato in libreria con la sua autobiografia, Il Portavoce, che diventerà film. La casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa ne ha acquistato i diritti. Un lungometraggio che racconterà la vita dell’ex gieffino, capace di passare in pochi anni dai trenini di Buona Domenica con Tina Cipollari ad un ruolo di potere all’interno della presidenza del consiglio, senza dimenticare le violenze subite dal padre, il bullismo e il razzismo vissuti in Germania, la difficoltà nell’accettare la propria omosessualità.

“Se ci fosse una pillola per diventare etero, la prenderei”, diceva a inizio 2021 Rocco, tornato single dopo 7 anni d’amore.