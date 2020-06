Roma Pride 2020, il Coronavirus ferma la parata ma non l’orgoglio – documento politico, spot e manifesto

“Da sempre, lottiamo con orgoglio”. È questo il claim della campagna di comunicazione Roma Pride 2020 che celebra la comunità LGBTQIA+, da sempre abituata a lottare contro nemici invisibili. Dal 1994 è la prima volta che il Roma Pride non scende in piazza per rivendicare l’esistenza, i diritti e le lotte delle persone LGBTQIA+, ricordano dal Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli. Proprio oggi il Roma Pride sarebbe dovuto scendere in strada, attraversando la città eterna.

L’emergenza della Covid19, che ha travolto tutte e tutti, ha messo in evidenza come durante il lockdown molte persone LGBTQIA+ abbiano dovuto sopportare ulteriori sacrifici e sofferenze causati dall’insufficienza, e spesso dall’assenza, di tutele legislative e politiche. In un Paese che non celebra le differenze ma anzi le osteggia ogni persona trans, lesbica, gay, bisessuale, non binaria, intersessuale, queer, asessuale, ha imparato a lottare ogni giorno per affermare la propria esistenza, conquistare visibilità e chiedere diritti. La comunità LGBTQIA+ sapeva già cosa significasse lottare contro nemici invisibili che ti rinchiudono in casa e ti allontanano dalle persone che ami, che il nemico si chiami omolesbobitransafobia o HIV, ed era già pronta a combattere.

Oggi sarebbe dovuto essere il giorno della grande parata, ma ovunque, tutti noi, possiamo portare il nostro orgoglio e le nostre rivendicazioni là fuori: in piazza, al mercato, al lavoro, su una spiaggia. Il Roma Pride ha scelto come testimoni della campagna di comunicazione sei persone della nostra comunità, una per ogni colore della bandiera rainbow, che con le loro storie uniche ma universali, anche durante il lockdown, hanno continuato a lottare con gli strumenti più potenti che abbiamo: la visibilità e la voglia di cambiare questo paese. Un medico, una studentessa, un rider, un’infermiera, un volontario, una attivista storica. Uomini gay, trans, pansessuali, donne queer, bisessuali, lesbiche che dietro una mascherina arcobaleno nascondono la felicità e la rabbia necessari a rendere l’Italia un paese migliore per tutte e tutti.