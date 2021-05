I Rugrats, una mamma lesbica nel reboot Paramount +

< 1 minuto di lettura

Celebre serie animata Nickelodeon anni ’90, I Rugrats risorge grazie a Paramount + e ad un reboot che sarà a tinte queer. Secondo quanto riportato, tra gli storici personaggi tornerà anche Betty, madre di Phil e Lil e da ora dichiaratamente lesbica.

Betty sarà doppiata dalla star non binaria Natalie Morales, dai più conosciut* per aver preso parte a White Collar, The Grinder e Dead to Me di Netflix. “Chiunque abbia visto lo show originale potrebbe aver avuto il sospetto che Betty fosse un membro della mafia dell’alfabeto“, ha ironizzato Morales, facendo riferimento alla comunità LGBT.

Betty è una mamma single con i suoi problemi che ha due gemelli e ha ancora tempo per uscire con i suoi amici e la sua comunità, e penso che sia semplicemente così grandiosa, perché esempi di vivere la tua vita felice e in salute come una persona queer possono essere una tale luce per i giovani queer che potrebbero non avere altri esempi in tal senso. E sì, Betty è un personaggio immaginario, ma anche i cartoni animati sono stati estremamente influenti per me da bambin* e se avessi guardato I Rugrats e avessi visto Betty parlare casualmente della sua ex ragazza, penso che almeno una parte di me avrebbe capito che le cose sarebbero andate bene in futuro.