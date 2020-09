RuPaul da record, 5° Emmy consecutivo come miglior presentatore da reality

Nella notte si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Emmy, premi Oscar della tv (qui tutti i vincitori), con RuPaul entrato nella Storia del riconoscimento, arrivato alla sua 72esima edizione.

Grazie a Drag Race, infatti, RuPaul ha vinto il 5° Emmy consecutivo come miglior presentatore di un reality show. Con questo quinto clamoroso trionfo, Mama Ru ha superato il record di Jeff Probst, che ne aveva vinti 4 alla conduzione di “Survivor”. Nessuno come lui in 72 anni di Emmy. Drag Race ha vinto anche il premio come miglior reality.

RuPaul ha voluto dedicare la sua vittoria a Chi Chi DeVayne, vista nell’ottava stagione di Drag Race e deceduta il 20 agosto scorso, all’età di 34 anni. Nel discorso di ringraziamento, Mama Ru ha precisato che l’unica dichiarazione politica che avrebbe fatto sarebbe stata “quella dell’amore”.

“Amore per i nostri fratelli e sorelle della comunità LGBT, per le nostre regine afroamericane e per gli Stati Uniti”, prima di chiedere a tutti gli americani di votare alle elezioni presidenziali di novembre.